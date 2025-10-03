Винисиус одним предложением отреагировал на вызов в сборную Бразилии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в своём аккаунте в социальной сети отреагировал на вызов в сборную Бразилии. 10 октября команда Карло Анчелотти проведёт товарищеский матч с Южной Кореей, а 14 октября сыграет с Японией.

«Скоро увидимся, Япония и Корея», — написал Винисиус.

25-летний нападающий дебютировал в составе взрослой национальной команды в 2019 году. За этот период Винисиус принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами.

В квалификации к чемпионату мира 2026 года футболист «Реала» сыграл восемь встреч, где забил два гола и сделал ассист.

