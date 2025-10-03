Футболисты сборной Франции разгромно проиграли США в матче чемпионата мира до 20 лет

Молодёжная сборная Франции потерпела поражение от команды США в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет. Встреча в чилийском городе Ранкагуа завершилась со счётом 3:0 в пользу американцев.

Сборная США забила все три гола в концовке второго тайма, отличились Завьер Гозо (85-я минута), Бруклин Рэйнс (88-я) и Маркос Замбрано (90+2-я).

Сборная США набрала шесть очков и располагается на первой строчке в таблице группы Е. Франция с тремя очками идёт второй в квартете.

В заключительном туре группового этапа 5 октября США сыграет с командой ЮАР, Франция в этот же день встретится со сборной Новой Каледонии.

В прошлый раз чемпионат мира до 20 лет проводился в 2023 году, тогда победу одержала молодёжная сборная Уругвая, которая в финале одолела Италию со счётом 1:0.