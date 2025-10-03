Стала известна позиция Саутгейта по поводу возможного назначения в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт намерен отклонить любое предложение возглавить команду от «Манчестер Юнайтед» в случае, если манкунианцы обратятся к нему после возможного увольнения Рубена Аморима. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, кандидатура Саутгейта рассматривалась «красными дьяволами» в марте 2024 года, однако на тот момент англичанин готовил «трёх львов» к чемпионату Европы.

Как подчёркивает Daily Star, Саутгейт не торопится возвращаться в футбол и будет внимательно изучать все сделанные ему предложения.

Саутгейт занимал должность главного тренера сборной Англии с 2016 по 2024 год. Под его руководством «три льва» два раза доходили до финала чемпионата Европы.

Материалы по теме Совладелец «МЮ» включил Саутгейта в список тренеров на замену Амориму — talkSPORT

Самые большие стадионы мира: