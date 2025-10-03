Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«МЮ» может сыграть с «Аль-Насром» Роналду в товарищеском матче в середине сезона — The Sun

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность проведения товарищеского матча в середине сезона в Саудовской Аравии с целью получения дополнительного дохода. Манкунианцы ведут предварительные переговоры с заинтересованными сторонами, изучают возможные даты проведения игры, а также потенциальных соперников. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, наиболее выгодным вариантом для «красных дьяволов» стало бы проведение товарищеского матча с «Аль-Насром», где играет бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Манкунианцы начали рассматривать идею организации подобной встречи после того, как они отказались от съёмок документального фильма, который мог бы принести клубу «миллионы».

Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» потерял £ 100 млн (€ 115 млн) из-за невыхода команды в Лигу чемпионов по итогам минувшего сезона.

Материалы по теме Фото Мбаппе быстрее Роналду забил 60 голов в Лиге чемпионов

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: