Главная Футбол Новости

Аспас сократил отставание от Карпина в списке лучших бомбардиров «Сельты» в еврокубках

Аспас сократил отставание от Карпина в списке лучших бомбардиров «Сельты» в еврокубках
Комментарии

Испанский нападающий «Сельты» Яго Аспас забил шестой гол за клуб и вошёл в топ-5 лучших бомбардиров клуба в истории европейских соревнований, сообщает OptaJose.

По этому показателю он сравнялся с Катаньей и сократил отставание от россиянина Валерия Карпина, на счету которого девять мячей. Отметим, рекордсменом по голам за «Сельту» в истории крупных европейских соревнований является ещё один россиянин Александр Мостовой, который положил 12 голов.

Аспас отличился в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы с ПАОКом (3:1).

Аспас выступает за «Сельту» 2015 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.

Комментарии
