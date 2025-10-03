«Такой футбол не доставляет удовольствия». Григорян — о матче «Динамо» Мх с «Ростовом»

Известный российский специалист Александр Григорян высказался о качестве игры махачкалинского «Динамо» с «Ростовом» в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счётом 1:1 в основное время и 4:2 — в серии пенальти в пользу махачкалинцев.

«Качество поля очень сильно повлияло на качество игры. Это была сплошная борьба. И «Динамо», и «Ростов» играют в такой футбол, что качество поля как бы усугубило стилевые особенности команд. Не знаю, может ли такой футбол доставить удовольствие… Лично мне — нет», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» Махачкала победило в пятом матче подряд и возглавляет группу С, набрав 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. «Ростов» (4) — третий.

Самая крупная победа «Динамо»: