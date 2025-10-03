Скидки
Григорян назвал ключевого игрока «Спартака» в линии полузащиты

Известный российский специалист Александр Григорян высказался о полузащитнике «Спартака» Жедсоне Фернандеше.

«Жедсон — одна из центральных фигур московского «Спартака» в линии полузащиты. Он способен великолепно врываться в штрафную, делает чудовищный объем работы, он вытаскивает тяжелые мячи из-под давления. Разносторонний игрок. Видно, что он адаптировался к своим партнерам по команде, — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Фернандеш перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

