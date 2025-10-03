Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чистый пенальти». Корнеев — о спорном эпизоде в матче «Динамо» Мх с «Ростовом»

«Чистый пенальти». Корнеев — о спорном эпизоде в матче «Динамо» Мх с «Ростовом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о спорном эпизоде, в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счётом 1:1 в основное время и 4:2 — в серии пенальти в пользу махачкалинцев. Напомним, арбитр Ранэль Зияков не стал назначать пенальти в ворота «Ростова», когда на 25‑й минуте в штрафной ростовчан произошёл контакт между голкипером гостей Даниилом Одоевским и форвардом махачкалинцев Миро.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
4 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Шанталий – 33'     1:1 Сундуков – 64'    

«Контакт руками точно был. Это чистый пенальти. Если VAR присутствует, как они могли не заметить касание? По мне, если ты чем угодно попадаешь по нападающему, то это 11‑метровый удар», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» Махачкала победило в пятом матче подряд и возглавляет группу С, набрав 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. «Ростов» (4) — третий.

Материалы по теме
«Такой футбол не доставляет удовольствия». Григорян — о матче «Динамо» Мх с «Ростовом»

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android