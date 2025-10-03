«Чистый пенальти». Корнеев — о спорном эпизоде в матче «Динамо» Мх с «Ростовом»

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о спорном эпизоде, в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счётом 1:1 в основное время и 4:2 — в серии пенальти в пользу махачкалинцев. Напомним, арбитр Ранэль Зияков не стал назначать пенальти в ворота «Ростова», когда на 25‑й минуте в штрафной ростовчан произошёл контакт между голкипером гостей Даниилом Одоевским и форвардом махачкалинцев Миро.

«Контакт руками точно был. Это чистый пенальти. Если VAR присутствует, как они могли не заметить касание? По мне, если ты чем угодно попадаешь по нападающему, то это 11‑метровый удар», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» Махачкала победило в пятом матче подряд и возглавляет группу С, набрав 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. «Ростов» (4) — третий.

