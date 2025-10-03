Вратарь «Лилля» — о трёх отбитых пенальти подряд в Лиге Европы: я бы и четвёртый отразил

Голкипер «Лилля» Берке Озер прокомментировал три отражённых пенальти за три минуты матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы с «Ромой» (1:0). Арбитр встречи назначил 11-метровый удар в ворота «Лилля» на 82-й минуте, после чего игроки римской команды дважды перебивали пенальти из-за нарушений со стороны игроков «догов», однако так и не смогли пробить вратаря.

«Это была безумная ночь. Перед матчем я пообещал своей девушке, что не пропущу ни одного гола. Она заметила, что уже прошло немало времени с тех пор, как у меня был последний «сухарь». Я и не думал, что будет так трудно, но в итоге сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Честно говоря, сам не знаю, как у меня это получилось.

Если бы был и четвёртый пенальти, я бы тоже его отразил. Но это была невероятная ночь для всей команды. А для меня главное внутри — это три очка, а не три отражённых пенальти», — приводит слова Озера RMC Sport.

25-летний турецкий вратарь перешёл в команду Лиги 1 из «Эюпспора» нынешним летом.