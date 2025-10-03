Тренер «Ноттингем Форест» Постекоглу высказался о требовании фанатов уволить его

Главный тренер «Ноттингем Форест» Ангелос Постекоглу высказался о том, что болельщики англичан скандировали, что австралийского специалиста уволят уже утром. Это произошло в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы с «Мидтьюлланном». Встреча завершилась победой датской команды со счётом 3:2.

«Болельщики разочарованы, они имеют право на своё мнение. Меня уже мало что удивляет, такой сейчас климат. Это вне моей сферы контроля, моя задача — добиваться побед», — приводит слова Постекоглу журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, бывший наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу возглавил «Ноттингем Форест» 9 сентября, сменив на посту Нуну Эшпириту Санту, с которым в июне клуб продлил контракт до 2028 года. С момента назначения «лесняки» провели шесть матчей во всех турнирах, потерпев четыре поражения и дважды сыграв вничью. Английская команда вылетела из розыгрыша Кубка лиги, а также не имеет побед в матчах общего этапа Лиги Европы. Что касается АПЛ, подопечные Постекоглу располагаются на 17-й строчке, имея в активе пять очков.

