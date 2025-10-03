ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч чемпионата мира 2026 года. Соревнование пройдёт на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.

В дизайне использованы три цвета — красный, синий и зелёный, символизирующие страны‑хозяйки соревнований. Название мяча — «TRIONDA».

Фото: FIFA

На чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

