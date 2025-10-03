Давид Сильва: я хотел бы видеть Гвардиолу на посту тренера сборной Испании

Бывший футболист «Манчестер Сити» Давид Сильва заявил, что хотел бы видеть Хосепа Гвардиолу на посту главного тренера сборной Испании, которую сейчас возглавляет Луис де ла Фуэнте.

«Я хотел бы видеть Гвардиолу на посту тренера сборной Испании. Луис де ла Фуэнте сейчас проделывает феноменальную работу, но было бы хорошо, если бы Пеп был в будущем.

Он мог бы привнести стиль футбола, основанный на хорошем контроле мяча и постоянной победе. Это немного похоже на философию нынешней сборной Испании», — приводит слова Сильвы Goal.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.