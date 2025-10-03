Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов. Это не «ПСЖ»

Луис Энрике назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов. Это не «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике после победы в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1) высказался о главном фаворите соревнования.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'     1:2 Рамуш – 90'    

«Для меня «Барселона» — главный фаворит на победу в Лиге чемпионов. Они играют великолепно, это только начало турнира. Немногие команды имеют такую понятную идентичность. Вспомните на каком месте мы закончили общий этап в прошлом сезоне. Не сомневаюсь, что «Барселона» — и, надеюсь, мы тоже — претенденты на победу в ЛЧ. Настоящая борьба начнётся на стадии плей-офф, а там посмотрим, как выступит каждая команда», — приводит слова Энрике издание Marca.

В следующем туре французский гранд встретится с немецким «Байером». Сине-гранатовые сыграют с греческим «Олимпиакосом». Оба матча состоятся 21 октября.

Материалы по теме
Луис Энрике отреагировал на победу «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Барселоной»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android