Луис Энрике назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов. Это не «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике после победы в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1) высказался о главном фаворите соревнования.

«Для меня «Барселона» — главный фаворит на победу в Лиге чемпионов. Они играют великолепно, это только начало турнира. Немногие команды имеют такую понятную идентичность. Вспомните на каком месте мы закончили общий этап в прошлом сезоне. Не сомневаюсь, что «Барселона» — и, надеюсь, мы тоже — претенденты на победу в ЛЧ. Настоящая борьба начнётся на стадии плей-офф, а там посмотрим, как выступит каждая команда», — приводит слова Энрике издание Marca.

В следующем туре французский гранд встретится с немецким «Байером». Сине-гранатовые сыграют с греческим «Олимпиакосом». Оба матча состоятся 21 октября.

