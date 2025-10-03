Постекоглу повторил антирекорд «Ноттингем Фореста» столетней давности

«Ноттингем Форест» уступил «Мидтьюлланду» (2:3) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Для Ангелоса Постекоглу, сменившего Нуну Эшпириту Санту на посту главного тренера, это была уже шестая встреча во главе клуба. За этот отрезок команда набрала лишь два очка (две ничьи и четыре поражения). Таким образом, Постекоглу стал первым за последние 100 лет наставником «Ноттингема», который не сумел одержать ни одной победы в своих первых шести матчах. Об этом сообщает BBC.

Последний подобный случай датируется 1925 годом, когда Джон Бэйнс не выиграл ни одного из первых семи матчей, однако после этого проработал в клубе ещё четыре года.

Напомним, бывший наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу возглавил «Ноттингем Форест» 9 сентября, сменив на посту Нуну Эшпириту Санту, с которым в июне клуб продлил контракт до 2028 года.

«Лесники» вылетели из розыгрыша Кубка лиги, а также не имеют побед в матчах общего этапа Лиги Европы. Что касается АПЛ, подопечные Постекоглу располагаются на 17-й строчке, имея в активе пять очков.