Неожиданное домашнее поражение «Ноттингем Фореста» — в видеообзоре матча общего этапа ЛЕ
В ночь со 2 на 3 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались английский «Ноттингем Форетс» и датский «Мидтьюлланн». Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу гостей.
Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
2 : 3
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
0:1 Диао – 18' 1:1 Ндой – 22' 1:2 Сёренсен – 24' 1:3 Бюсков – 88' 2:3 Вуд – 90+3'
В составе «Мидтьюлланна» забитыми мячами отметились защитники Усман Диао и Мадс Бек Сёренсен, а также полузащитник Вальдемар Бюсков. У хозяев отличились форварды Дан Ндой и Крис Вуд. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.
В следующем туре «Ноттингем Форест» примет на своём поле «Порту», «Мидтьюлланн» сыграет в гостях с «Маккаби Т-А». Матчи состоятся 23 октября.
