Неожиданное домашнее поражение «Ноттингем Фореста» — в видеообзоре матча общего этапа ЛЕ

В ночь со 2 на 3 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались английский «Ноттингем Форетс» и датский «Мидтьюлланн». Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Мидтьюлланна» забитыми мячами отметились защитники Усман Диао и Мадс Бек Сёренсен, а также полузащитник Вальдемар Бюсков. У хозяев отличились форварды Дан Ндой и Крис Вуд. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

В следующем туре «Ноттингем Форест» примет на своём поле «Порту», «Мидтьюлланн» сыграет в гостях с «Маккаби Т-А». Матчи состоятся 23 октября.