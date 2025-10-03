Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Совсем иная реальность». Тренер «МЮ» Рубен Аморим — о работе в АПЛ

«Совсем иная реальность». Тренер «МЮ» Рубен Аморим — о работе в АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился впечатлениями от работы в английском чемпионате.

«Это было действительно тяжело! Совсем иная реальность. Я провёл, может быть, 7–8 матчей против английских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но играть в этой лиге — это совершенно другое», — приводит слова португальского специалиста TNT Sports.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив семь очков.

Под руководством Рубена Аморима команда набрала 34 очка в 33 матчах АПЛ и пока не смогла ни разу одержать две победы подряд.

Материалы по теме
Романо: боссы «Манчестер Юнайтед» ждут улучшений от Аморима, положение тренера небезопасно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android