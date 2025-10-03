«Совсем иная реальность». Тренер «МЮ» Рубен Аморим — о работе в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился впечатлениями от работы в английском чемпионате.

«Это было действительно тяжело! Совсем иная реальность. Я провёл, может быть, 7–8 матчей против английских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но играть в этой лиге — это совершенно другое», — приводит слова португальского специалиста TNT Sports.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив семь очков.

Под руководством Рубена Аморима команда набрала 34 очка в 33 матчах АПЛ и пока не смогла ни разу одержать две победы подряд.