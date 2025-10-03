Поражение ПАОКа Чалова и Оздоева от «Сельты» — в видеообзоре матча общего этапа ЛЕ

В ночь со 2 на 3 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались испанская «Сельта» и греческий ПАОК. Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго, Испания). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В составе ПАОКа единственный мяч забил греческий форвард Георгиос Якумакис. У «Сельты» голами отметились испанские нападающие Яго Аспас и Борха Иглесиас, а также шведский полузащитник Уиллот Сведберг. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь матч и получил жёлтую карточку. Форвард Фёдор Чалов появился на поле на 61-й минуте.
В следующем туре Лиги Европы 23 октября ПАОК сыграет в гостях с французским «Лиллем», «Сельта» в этот же день примет «Ниццу».
