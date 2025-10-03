Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Поражение ПАОКа Чалова и Оздоева от «Сельты» — в видеообзоре матча общего этапа ЛЕ

Поражение ПАОКа Чалова и Оздоева от «Сельты» — в видеообзоре матча общего этапа ЛЕ
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь со 2 на 3 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались испанская «Сельта» и греческий ПАОК. Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго, Испания). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Окончен
3 : 1
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Якумакис – 37'     1:1 Аспас – 45+2'     2:1 Иглесиас – 53'     3:1 Сведберг – 70'    

В составе ПАОКа единственный мяч забил греческий форвард Георгиос Якумакис. У «Сельты» голами отметились испанские нападающие Яго Аспас и Борха Иглесиас, а также шведский полузащитник Уиллот Сведберг. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь матч и получил жёлтую карточку. Форвард Фёдор Чалов появился на поле на 61-й минуте.

В следующем туре Лиги Европы 23 октября ПАОК сыграет в гостях с французским «Лиллем», «Сельта» в этот же день примет «Ниццу».

Материалы по теме
ПАОК Чалова и Оздоева проиграл «Сельте» в матче Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android