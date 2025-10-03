«Море эмоций и большая награда для игроков». Главный тренер «Лилля» — о победе над «Ромой»

Главный тренер «Лилля» Бруно Женезио высказался по поводу победы своей команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы с «Ромой» (1:0).

«Концовка матча получилась напряжённой: я впервые увидел три отражённых пенальти подряд. Море эмоций и большая награда для игроков после поражений от «Ланса» и «Лиона». Мы победили, но пока ничего не добились. «Рома» — один из фаворитов: они привыкли к таким матчам, но мы показали, на что способны. Мы можем соревноваться с такими командами. Посмотрим, что будет ближе к плей-офф. В прошлом сезоне мы видели, как команды, сильно начавшие на общем этапе, сдавали позиции по ходу турнира», — цитирует пресс-служба УЕФА Женезио.

В следующем туре «волки» встретятся с «Викторией Пльзень» (23 октября), а «Лилль» — с ПАОКом (23 октября).