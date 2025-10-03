Скидки
Поражение «Ромы» от «Лилля» с тремя отражёнными пенальти — в видеообзоре матча ЛЕ

Аудио-версия:
В ночь со 2 на 3 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались итальянская «Рома» и французский «Лилль». Игра проходила на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей, благодаря трём отражённым пенальти вратарём французской команды Берке Озером.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
0 : 1
Лилль
Лилль, Франция
0:1 Харальдссон – 6'    

На шестой минуте единственный мяч во встрече забил полузащитник французской команды Хакон-Арнар Харальдссон. В «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре «Рома» на своём поле встретится с чешской «Викторией Пльзень», а «Лилль» примет дома греческий ПАОК. Оба матча пройдут 23 октября.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

