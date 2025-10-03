Поражение «Ромы» от «Лилля» с тремя отражёнными пенальти — в видеообзоре матча ЛЕ

В ночь со 2 на 3 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались итальянская «Рома» и французский «Лилль». Игра проходила на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей, благодаря трём отражённым пенальти вратарём французской команды Берке Озером.
На шестой минуте единственный мяч во встрече забил полузащитник французской команды Хакон-Арнар Харальдссон. В «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В следующем туре «Рома» на своём поле встретится с чешской «Викторией Пльзень», а «Лилль» примет дома греческий ПАОК. Оба матча пройдут 23 октября.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.
- 3 октября 2025
-
07:24
-
07:14
-
07:00
-
06:31
-
06:11
-
05:55
-
05:29
-
04:45
-
03:16
-
02:56
-
02:48
-
02:28
-
02:12
-
02:03
-
02:02
-
01:48
-
00:53
-
00:51
-
00:37
-
00:23
-
00:10
-
00:04
- 2 октября 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:57
-
23:57
-
23:55
-
23:55
-
23:55
-
23:37
-
23:35
-
23:21
-
23:16
-
23:09
-
22:48