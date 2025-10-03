Главный тренер «Фенербахче» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Ниццей» в ЛЕ

Главный тренер «Фенербахче» Доменико Тедеско высказался по поводу победы над «Ниццей» (2:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Для «Фенербахче» это очень большая победа, которая позволила нам сделать шаг вперед. Мы играли против сильной и мощной команды. Залогом этой победы стала большая самоотдача наших игроков. Нашли способ, как обрести уверенность в себе, чтобы добиться этой победы», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

В следующем туре турецкий клуб встретится со «Штутгартом» (23 октября), а «Ницца» — с «Сельтой» (23 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.