Бистрович: в 2022 году я знал про опцию ФИФА, но не хотел проявлять неуважение к ЦСКА

Хорватский экс-полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович объяснил, почему не стал пользоваться опцией ФИФА с возможностью безнаказанной приостановки контракта с российскими клубами весной 2022 года.

— В 2022 году ты мог воспользоваться пунктом ФИФА, который позволял свободно уехать из РПЛ. Почему этого не сделал?

— Я знал про такую опцию, но никогда даже не думал об этом. Я начал свою карьеру в ЦСКА, в этом клубе добился большинства успехов. Сегодня я продолжаю думать, что стал таким игроком во многом благодаря ЦСКА. Я не хотел проявлять неуважение к клубу. С Романом Юрьевичем мы сразу поговорили, и я ему сказал, что не стану пользоваться этой опцией, — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Трансферные права на полузащитника Кристияна Бистровича принадлежали ЦСКА с января 2018 года по июль 2025 года, когда футболист покинул клуб по завершении срока действия контракта. За этот период Бистрович пять раз играл в арендах — в турецком клубе «Касымпаша» (с января по июнь 2021 года), турецком «Фатих Карагюмрюк» (с января по июнь 2022 года), итальянском «Лечче» (с июля 2022 года по январь 2023 года), нидерландской «Фортуне» (с января по июнь 2023 года) и калининградской «Балтике» (с сентября 2023 года по июнь 2024 года).

В сентябре 2025 года Бистрович подписал контракт с тольяттинским «Акроном».

