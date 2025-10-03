Победа «Фенербахче» над «Ниццей» — в видеообзоре матча общего этапа Лиги Европы
В ночь со 2 на 3 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и французская «Ницца». Игра проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Ницца
Ницца, Франция
1:0 Актюркоглу – 3' 2:0 Актюркоглу – 25' 2:1 Оморуйи – 37'
В составе «Фенербахче» дублем отметился турецкий нападающий Керем Актюркоглу. У «Ниццы» единственный мяч забил испанский форвард Кевин Оморуйи, реализовав 11-метровый удар. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В следующем туре турецкий клуб встретится дома со «Штутгартом», а «Ницца» примет на своём поле «Фрайбург». Оба матча пройдут 23 октября.
