Победа «Фенербахче» над «Ниццей» — в видеообзоре матча общего этапа Лиги Европы

В ночь со 2 на 3 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и французская «Ницца». Игра проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Фенербахче» дублем отметился турецкий нападающий Керем Актюркоглу. У «Ниццы» единственный мяч забил испанский форвард Кевин Оморуйи, реализовав 11-метровый удар. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре турецкий клуб встретится дома со «Штутгартом», а «Ницца» примет на своём поле «Фрайбург». Оба матча пройдут 23 октября.