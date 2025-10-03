Скидки
Кристиян Бистрович: российские клубы заслуживают играть в еврокубках

Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович поделился воспоминаниями о своём опыте в европейских турнирах и высказался о текущей ситуации с российскими командами.

«В первые три года мы постоянно играли в еврокубках — был невероятный кайф находиться в то время в таком клубе. Практически каждую неделю мы играли на высочайшем уровне. Жалко, что сейчас такая ситуация в мире. Не только ЦСКА, но и многие другие российские клубы заслуживают играть в еврокубках. Российский чемпионат достаточно хороший и сильный. Жалко, что нет возможности показать себя в еврокубках», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бывший полузащитник ЦСКА и «Балтики» Кристиян Бистрович перешёл в «Акрон» на правах свободного агента 6 сентября. Срок соглашения с 27-летним игроком — до июня 2028 года.

