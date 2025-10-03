«Мы заслужили гораздо больше». Ван Перси — о поражении «Фейеноорда» от «Астон Виллы» в ЛЕ

Главный тренер «Фейеноорда» Робин ван Перси высказался по поводу поражения от «Астон Виллы» (0:2) в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.
«Мы здорово сыграли в защите. Странное чувство — стоять здесь после поражения 0:2, ведь, на мой взгляд, мы заслужили гораздо больше. Показали свое желание. Отмена нашего гола в первом тайме? Не думаю, что это было правильное решение. Судья говорил о блокировке, что кто-то из игроков «Астон Виллы» был заблокирован, но этого не было на самом деле. Гол был явным, и это ключевое решение. Судья извинился передо мной. Это было обидно и сильно повлияло на ход игры», — приводит слова ван Перси BBC.
В следующем туре «Астон Вилла» встретится с «Гоу Эхед Иглс» (23 октября), а «Фейеноорд» — с «Панатинаикосом» (23 октября).
