Главная Футбол Новости

Выездная победа «Астон Виллы» над «Фейеноордом» — в видеообзоре матча общего этапа ЛЕ

В ночь со 2 на 3 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались нидерландский «Фенербахче» и английская «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Буэндия – 61'     0:2 Макгинн – 79'    

В составе «Астон Виллы» забитыми мячами отметились аргентинский нападающий Эмилиано Буэндия и шотландский полузащитник Джон Макгинн. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре «Астон Вилла» встретится на выезде с голландским «Гоу Эхед Иглс», а «Фейеноорд» сыграет дома с греческим «Панатинаикосом». Оба матча пройдут 23 октября.

«Астон Вилла» в гостях победила «Фейеноорд» в матче Лиги Европы
