Выездная победа «Астон Виллы» над «Фейеноордом» — в видеообзоре матча общего этапа ЛЕ
Поделиться
В ночь со 2 на 3 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались нидерландский «Фенербахче» и английская «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.
Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Буэндия – 61' 0:2 Макгинн – 79'
В составе «Астон Виллы» забитыми мячами отметились аргентинский нападающий Эмилиано Буэндия и шотландский полузащитник Джон Макгинн. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В следующем туре «Астон Вилла» встретится на выезде с голландским «Гоу Эхед Иглс», а «Фейеноорд» сыграет дома с греческим «Панатинаикосом». Оба матча пройдут 23 октября.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 октября 2025
-
08:55
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:25
-
08:14
-
08:00
-
07:40
-
07:24
-
07:14
-
07:00
-
06:31
-
06:11
-
05:55
-
05:29
-
04:45
-
03:16
-
02:56
-
02:48
-
02:28
-
02:12
-
02:03
-
02:02
-
01:48
-
00:53
-
00:51
-
00:37
-
00:23
-
00:10
-
00:04
- 2 октября 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:57
-
23:57