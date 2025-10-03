Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» уточнили сроки восстановления Жерсона после травмы

В «Зените» уточнили сроки восстановления Жерсона после травмы
Комментарии

Стали известны приблизительные сроки отсутствия в составе травмированного бразильского полузащитника петербургского «Зенита» Жерсона.

«Восстановление Жерсона идёт по плану, как заявлялось ранее, в общей сложности мы ориентировались на шесть-восемь недель — он уже фрагментарно тренируется с командой», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе «Зенита».

Ранее стало известно, что 28-летний бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон получил повреждение и не тренируется в общей группе с командой, занимаясь по индивидуальной программе.

Видео: Карпин высказался о лимите на легионеров в РПЛ

Материалы по теме
Сергей Семак рассказал о ситуации с получившим травму Жерсоном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android