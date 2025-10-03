В «Зените» уточнили сроки восстановления Жерсона после травмы

Стали известны приблизительные сроки отсутствия в составе травмированного бразильского полузащитника петербургского «Зенита» Жерсона.

«Восстановление Жерсона идёт по плану, как заявлялось ранее, в общей сложности мы ориентировались на шесть-восемь недель — он уже фрагментарно тренируется с командой», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе «Зенита».

Ранее стало известно, что 28-летний бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон получил повреждение и не тренируется в общей группе с командой, занимаясь по индивидуальной программе.

