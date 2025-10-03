Полузащитник «Акрона» Бистрович объяснил неудачную серию команды в РПЛ и Кубке России

Хорватский хавбек «Акрона» Кристиян Бистрович высказался о неудачных результатах тольяттинцев в последних матчах.

«Я могу говорить только про те матчи, когда уже был в команде. Думаю, у нас есть много качественных игроков. Просто в последних матчах не хватило концентрации и уверенности, чтобы реализовать свои моменты. Их было достаточно много — просто мы не забивали. У наших ворот та же ситуация — практически во всех матчах мы легко пропускали. Если будем внимательнее, результат сразу поменяется и серия прервётся», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Безвыигрышная серия тольяттинского «Акрона» во всех турнирах на текущий момент составляет девять матчей (одна ничья, восемь поражений), в Мир Российской Премьер-Лиге — восемь матчей (три ничьих, пять поражений).

Видео: «Локомотив» в товарищеском матче проиграл «Акрону»