Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сержиу Консейсау может стать новым главным тренером «Аль-Иттихада» — Романо

Сержиу Консейсау может стать новым главным тренером «Аль-Иттихада» — Романо
Комментарии

Португальский специалист Сержиу Консейсау может стать новым главным тренером саудовского «Аль-Иттихада». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры о назначении нового менеджера продолжаются и португальский тренер готов приступить к работе немедленно.

Последним клубом Сержиу Консейсау был итальянский «Милан», из которого его уволили 29 мая 2025 года. Португалец руководил командой с 30 декабря 2024 года.

Сержиу Консейсау провёл во главе «Милана» 31 матч. 16 из них завершились победами, пять — вничью. Ещё в 10 встречах команда потерпела поражения. Сезон «Милан» завершил на восьмом месте с 63 очками. С португальским тренером «россонери» выиграли Суперкубок Италии сезона-2024/2025.

Материалы по теме
Официально
Сержиу Консейсау уволен с поста главного тренера «Милана» после пяти месяцев работы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android