Сержиу Консейсау может стать новым главным тренером «Аль-Иттихада» — Романо

Португальский специалист Сержиу Консейсау может стать новым главным тренером саудовского «Аль-Иттихада». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры о назначении нового менеджера продолжаются и португальский тренер готов приступить к работе немедленно.

Последним клубом Сержиу Консейсау был итальянский «Милан», из которого его уволили 29 мая 2025 года. Португалец руководил командой с 30 декабря 2024 года.

Сержиу Консейсау провёл во главе «Милана» 31 матч. 16 из них завершились победами, пять — вничью. Ещё в 10 встречах команда потерпела поражения. Сезон «Милан» завершил на восьмом месте с 63 очками. С португальским тренером «россонери» выиграли Суперкубок Италии сезона-2024/2025.