Париж — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
В «Зените» рассказали о ходе восстановления Караваева и Москвичёва после тяжёлых травм

«Чемпионату» стала известна информация о текущем состоянии здоровья травмированных игроков петербургского «Зенита» — правого защитника Вячеслава Караваева и голкипера Богдана Москвичёва.

«У Вячеслава Караваева и Богдана Москвичёва были серьёзные травмы: они продолжают работать индивидуально, о точных сроках полного восстановления и возвращения в общую группу говорить пока преждевременно», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе «Зенита».

В текущем сезоне 30-летний Вячеслав Караваев и 21-летний Богдан Москвичёв не сыграли за «Зенит» из-за тяжёлых травм ни одного матча.

