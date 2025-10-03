Скидки
Главная Футбол Новости

Кристиян Бистрович: рад, что наконец-то играю вместе с Дзюбой, а не против него

Кристиян Бистрович: рад, что наконец-то играю вместе с Дзюбой, а не против него
Комментарии

Хорватский полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович высказался о партнёре по клубу нападающем Артёме Дзюбе.

«Артём главный для атмосферы как на поле, так и в раздевалке, всегда шутит. Он меня быстро принял и сразу сказал, что поможет, если надо найти квартиру. Рад, что после долгих лет играю с ним в команде и больше не думаю о нём как о сопернике. Приятно играть в команде с таким футболистом», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бистрович подписал контракт с тольяттинским «Акроном» в сентябре 2025 года. Ранее хорватский футболист выступал за московский ЦСКА.

