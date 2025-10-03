Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристиян Бистрович: ЦСКА навсегда занял особое место в моём сердце

Кристиян Бистрович: ЦСКА навсегда занял особое место в моём сердце
Комментарии

Хорватский полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович заявил, что ЦСКА, за который он выступал прежде, навсегда останется в его сердце. За тольяттинскую команду хавбек играет с сентября этого года.

«Я очень долго был в ЦСКА и пережил много хороших моментов. У меня осталось много прекрасных воспоминаний об этом клубе. Я начинал в Хорватии, но там мало попадал в основу. Практически всю свою карьеру я был в ЦСКА. Этот клуб навсегда занял особое место в моём сердце», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Трансферные права на полузащитника Кристияна Бистровича принадлежали ЦСКА с января 2018 года по июль 2025 года, когда футболист покинул клуб по завершении срока действия контракта.

Материалы по теме
«Детям с гордостью скажу, что играл за ЦСКА». Хорват, сроднившийся с Россией
Эксклюзив
«Детям с гордостью скажу, что играл за ЦСКА». Хорват, сроднившийся с Россией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android