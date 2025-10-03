Кристиян Бистрович: ЦСКА навсегда занял особое место в моём сердце

Хорватский полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович заявил, что ЦСКА, за который он выступал прежде, навсегда останется в его сердце. За тольяттинскую команду хавбек играет с сентября этого года.

«Я очень долго был в ЦСКА и пережил много хороших моментов. У меня осталось много прекрасных воспоминаний об этом клубе. Я начинал в Хорватии, но там мало попадал в основу. Практически всю свою карьеру я был в ЦСКА. Этот клуб навсегда занял особое место в моём сердце», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Трансферные права на полузащитника Кристияна Бистровича принадлежали ЦСКА с января 2018 года по июль 2025 года, когда футболист покинул клуб по завершении срока действия контракта.