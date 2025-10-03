Расписание матчей 11-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В субботу, 4 октября, стартует 11-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 11-го тура чемпионата России по футболу.

Расписание матчей 11-го тура чемпионата России (время — московское):

Суббота, 4 октября:

13:00. «Акрон» – «Зенит»;

15:15. «Рубин» – «Крылья Советов»;

17:30. «Краснодар» – «Ахмат»;

19:45. «Динамо» Москва – «Локомотив».

Воскресенье, 5 октября:

12:00. «Оренбург» – «Ростов»;

14:15. «Сочи» – «Пари Нижний Новгород»;

16:30. ЦСКА – «Спартак»;

19:00. «Балтика» – «Динамо» Махачкала.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает ЦСКА, набравший 21 очко. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», заработавший 20 очков. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (2), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).