Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Расписание матчей 11-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу, календарь РПЛ

Расписание матчей 11-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу
В субботу, 4 октября, стартует 11-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 11-го тура чемпионата России по футболу.

Расписание матчей 11-го тура чемпионата России (время — московское):

Суббота, 4 октября:

13:00. «Акрон» – «Зенит»;
15:15. «Рубин» – «Крылья Советов»;
17:30. «Краснодар» – «Ахмат»;
19:45. «Динамо» Москва – «Локомотив».

Воскресенье, 5 октября:

12:00. «Оренбург» – «Ростов»;
14:15. «Сочи» – «Пари Нижний Новгород»;
16:30. ЦСКА – «Спартак»;
19:00. «Балтика» – «Динамо» Махачкала.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает ЦСКА, набравший 21 очко. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», заработавший 20 очков. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (2), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
