Кристиян Бистрович назвал двух тренеров ЦСКА, с которыми ему работалось комфортнее всего

Экс-полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович назвал двух тренеров армейцев, с которыми ему работалось комфортнее всего. Сейчас хорват выступает за «Акрон».

«Я приходил в ЦСКА очень молодым, было тяжело. Однако тогда в ЦСКА был Гончаренко, который очень много мне помогал. Он был первым, кто дал мне возможность много играть. Конечно, это помогло улучшить качества и почувствовать уверенность.

Также хочу отметить последний сезон с Николичем — было хорошее отношение со стороны всего штаба как ко мне, так и в обратную сторону. Было приятно работать на каждой тренировке и игре», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.