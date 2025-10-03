Кристиян Бистрович: если бы Николич не ушёл, на 95% я бы остался в ЦСКА

Хорватский полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович заявил, что не ушёл бы из ЦСКА, если бы в армейском клубе остался Марко Николич. Серб покинул ЦСКА летом этого года, как и Бистрович.

— Мы, балканцы, говорили с ним. Марко говорил, что следующий сезон будет ещё лучше, чем этот. Он высказывал желание, чтобы мы остались с ним в команде. Были такие планы, но в последние месяцы сезона мы уже знали, что, возможно, он не останется. Конечно, у нас тоже был шок, но не такой, как у остальных.

— Если бы Николич остался, ты бы продлил контракт?

— 95%, что в таком случае я бы остался в ЦСКА, — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.