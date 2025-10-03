«Российский паспорт не за горами». Корнеев — о защитнике «Зенита» Мантуане

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев высказался о универсальном игроке «Зенита» Густаво Мантуане. Он считает, что сине-бело-голубые «попали в десятку», подписав бразильского футболиста. Накануне 24-летний легионер продлил контракт с клубом до 2030 года.

«С Мантуаном угадали. Думаю, что российский паспорт не за горами. К нему нет ни одной претензии. Он оказался мультифункциональным. Я считаю, что это попадание просто в десятку», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Мантуан перешёл в «Зенит» летом 2022 года. Он провёл за команду 116 матчей и забил 16 голов. Бразилец успел дважды стать чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также он выиграл один Кубок России.