Главная Футбол Новости

Расписание матчей 7-го тура чемпионата Англии по футболу 2025/2026

Расписание матчей 7-го тура чемпионата Англии по футболу — 2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 октября, матчем «Борнмут» — «Фулхэм» стартует 7-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 7-го тура английской Премьер-лиги (время московское)

Пятница, 3 октября:

22:00. «Борнмут» – «Фулхэм».

Суббота, 4 октября:

14:30. «Лидс Юнайтед» – «Тоттенхэм Хотспур»;
17:00. «Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд»
17:00. «Арсенал» – «Вест Хэм Юнайтед»;
19:30. «Челси» – «Ливерпуль».

Воскресенье, 5 октября:

16:00. «Ньюкасл Юнайтед» – «Ноттингем Форест»;
16:00. «Астон Вилла» – «Бёрнли»;
16:00. «Эвертон» – «Кристал Пэлас»;
16:00. «Вулверхэмптон» – «Брайтон энд Хоув Альбион»;
18:30. «Брентфорд» – «Манчестер Сити».

После шести туров АПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Ливерпуль», являющийся действующим чемпионом Англии.

