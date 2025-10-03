Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Кармо: слежу за Сакой, Фоденом и Винисиусом — стараюсь взять у них лучшее

Новичок ЦСКА Энрике Кармо рассказал, за какими футболистами из топ-чемпионатов он следит. Бразилец выделил Букайо Саку из «Арсенала», Фила Фодена из «Манчестер Сити» и Виисиуса Жуниора из «Реала». Кармо признался, что пытается перенимать у них лучшие качества.

«Слежу за некоторыми топ-футболистами. Нравятся Сака, Фоден и Винисиус Жуниор — они все особенные игроки. Стараюсь следить за ними, изучать и что-то у них брать, а потом воплощать на практике. Потому что я смотрю много матчей, беру какие-то вещи себе на вооружение и пытаюсь внедрять», — сказал Кармо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

