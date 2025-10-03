Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 8-го тура чемпионата Испании по футболу 2025/2026

Расписание матчей 8-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу
Сегодня, 3 октября, матчем «Осасуна» — «Хетафе» стартует 8-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 8-го тура Ла Лиги (время московское)

Пятница, 3 октября:

22:00. «Осасуна» – «Хетафе».

Суббота, 4 октября:

15:00. «Овьедо» – «Леванте»;
17:15. «Жирона» – «Валенсия»;
19:30. «Атлетик» Бильбао – «Мальорка»;
22:00. «Реал» Мадрид – «Вильярреал».

Воскресенье, 5 октября:

15:00. «Алавес» – «Эльче»;
17:15. «Севилья» – «Барселона»;
19:30. «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»;
19:30. «Эспаньол» – «Бетис»;
22:00. «Сельта» – «Атлетико» Мадрид.

Первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает «Барселона», набравшая 19 очков. На второй строчке располагается «Реал» Мадрид (18), тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (16).

Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
