Расписание матчей 8-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 3 октября, матчем «Осасуна» — «Хетафе» стартует 8-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 8-го тура Ла Лиги (время московское)
Пятница, 3 октября:
22:00. «Осасуна» – «Хетафе».
Суббота, 4 октября:
15:00. «Овьедо» – «Леванте»;
17:15. «Жирона» – «Валенсия»;
19:30. «Атлетик» Бильбао – «Мальорка»;
22:00. «Реал» Мадрид – «Вильярреал».
Воскресенье, 5 октября:
15:00. «Алавес» – «Эльче»;
17:15. «Севилья» – «Барселона»;
19:30. «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»;
19:30. «Эспаньол» – «Бетис»;
22:00. «Сельта» – «Атлетико» Мадрид.
Первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает «Барселона», набравшая 19 очков. На второй строчке располагается «Реал» Мадрид (18), тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (16).