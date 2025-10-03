Сергей Юран отреагировал на появление своего изображения в перформансе фанатов «Штурма»

Бывший нападающий киевского «Динамо», «Спартака» и сборной России Сергей Юран высказался о появлении своего изображения в перформансе фанатов австрийского «Штурма» на матче с шотландским «Рейнджерс» (2:1) в Лиге Европы.

«Не ожидал, что в нынешние времена в честь российского футболиста такой баннер могут сделать. Хоть и говорят, что спорт вне политики, но сегодня она, к сожалению, повсеместно влияет на спорт. Поэтому такой перформанс дорогого стоит. Особенно приятно, что новое поколение фанатов «Штурма» помнит. Значит, не просто так я в Граце играл — видимо, неплохо это делал. Они и выиграли вчера — 2:1. До сих пор помогаю бывшему клубу (смеётся).

25 лет прошло, но до сих пор помню тот матч из 2000-го и свой первый гол. За шотландцев Андрей Канчельскис играл. После матча он удивлялся: «Ничего не понимаю, что у вас за команда? Вы в Глазго получили 0:5 без шансов, а дома нас просто порвали». Ответил ему, что аура Шварценеггера нам просто помогает — у «Штурма» же стадион имя Арнольда носит. По правде говоря, мы и сами тогда немного удивились — всё-таки «Рейнджерс» был серьёзной силой.

К нам с Рамизом Мамедовым в Граце очень тепло относились. Австрийцы сами по себе более сдержанные, чем португальцы или итальянцы, но и фамилию после голов скандировали, и на улице подходили, желали успеха. У «Штурма» ещё была традиция: после матча футболисты брали детей, у кого были маленькие, и с ними делали круг почёта по стадиону. Моему Артёму как раз четыре-пять лет было. И вот мы шли вдоль трибун, люди аплодировали — очень семейная была атмосфера», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

