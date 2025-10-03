Экс-игрок ЦСКА Бистрович: по Головину сразу было видно, что его ждёт большая карьера

Хорватский полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович высказался о хавбеке «Монако» и сборной России Александре Головине, с которым он пересекался в ЦСКА.

«Когда пришёл в ЦСКА, я всем говорил о Головине. На тренировках и в играх было видно, какой у него потенциал и талант. Мы видим, что он играет в «Монако» уже на протяжении семи лет. Ещё и десятый номер забрал! Однако это не сюрприз — сразу было понятно, что его ждёт большая карьера», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Бистрович покинул ЦСКА минувшим летом, присоединившись к «Акрону».