Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Бистрович: по Головину сразу было видно, что его ждёт большая карьера

Комментарии

Хорватский полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович высказался о хавбеке «Монако» и сборной России Александре Головине, с которым он пересекался в ЦСКА.

«Когда пришёл в ЦСКА, я всем говорил о Головине. На тренировках и в играх было видно, какой у него потенциал и талант. Мы видим, что он играет в «Монако» уже на протяжении семи лет. Ещё и десятый номер забрал! Однако это не сюрприз — сразу было понятно, что его ждёт большая карьера», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Бистрович покинул ЦСКА минувшим летом, присоединившись к «Акрону».

