Драматичная развязка — в видеообзоре матча Лиги Европы «Порту» — «Црвена Звезда»

Накануне состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Порту» (Португалия) и «Црвена Звезда» (Сербия). Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На восьмой минуте счёт в игре открыл нападающий португальского гранда Виллиам Гомес. На 33-й минуте полузащитник гостей Василие Костов восстановил равновесие. На 89-й минуте победный мяч хозяев забил полузащитник Родригу Мора.

В следующем туре «Порту» встретится с «Ноттингем Форест» (23 октября), а «Црвена Звезда» — с «Брагой» (23 октября).