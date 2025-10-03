Скидки
Главная Футбол Новости

Драматичная развязка — в видеообзоре матча Лиги Европы «Порту» — «Црвена Звезда»

Комментарии

Накануне состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Порту» (Португалия) и «Црвена Звезда» (Сербия). Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
2 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Гомес – 8'     1:1 Костов – 32'     2:1 Мора – 89'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На восьмой минуте счёт в игре открыл нападающий португальского гранда Виллиам Гомес. На 33-й минуте полузащитник гостей Василие Костов восстановил равновесие. На 89-й минуте победный мяч хозяев забил полузащитник Родригу Мора.

В следующем туре «Порту» встретится с «Ноттингем Форест» (23 октября), а «Црвена Звезда» — с «Брагой» (23 октября).

