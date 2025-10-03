Драматичная развязка — в видеообзоре матча Лиги Европы «Порту» — «Црвена Звезда»
Накануне состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Порту» (Португалия) и «Црвена Звезда» (Сербия). Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
2 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Гомес – 8' 1:1 Костов – 32' 2:1 Мора – 89'
Видеообзор матча:
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
На восьмой минуте счёт в игре открыл нападающий португальского гранда Виллиам Гомес. На 33-й минуте полузащитник гостей Василие Костов восстановил равновесие. На 89-й минуте победный мяч хозяев забил полузащитник Родригу Мора.
В следующем туре «Порту» встретится с «Ноттингем Форест» (23 октября), а «Црвена Звезда» — с «Брагой» (23 октября).
