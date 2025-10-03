«Немыслимо!» Экс-игрок ЦСКА Бистрович оценил успехи Мойзеса в изучении русского языка

Хорватский полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович, ранее выступавший за ЦСКА, оценил успехи защитника армейцев Мойзеса в изучении русского языка.

«Он понимает большинство слов, но говорит не так уж много. Всё равно для меня просто немыслимо, когда кто-то из латиноамериканцев так осваивает язык. Думаю, им гораздо сложнее даётся русский», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Трансферные права на полузащитника Кристияна Бистровича принадлежали ЦСКА с января 2018 года по июль 2025 года, когда футболист покинул клуб по завершении срока действия контракта. За этот период Бистрович пять раз играл в арендах — в турецком клубе «Касымпаша» (с января по июнь 2021 года), турецком «Фатих Карагюмрюк» (с января по июнь 2022 года), итальянском «Лечче» (с июля 2022 года по январь 2023 года), нидерландской «Фортуне» (с января по июнь 2023 года) и калининградской «Балтике» (с сентября 2023 года по июнь 2024 года).