Юрист Писарского сообщил, когда будет подана жалоба в CAS на решение комитета по этике РФС

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы нападающего Владимира Писарского, рассказал, когда будет подана жалоба в CAS на решение комитета по этике РФС. Футболиста отстранили на несколько лет по обвинению в ставках на матчи своей команды через третьих лиц.

«У нас идёт переписка с CAS по процессуальным моментам рассмотрения спора. 18 сентября нами было подано краткое заявление, и до 8 октября мы должны подать полную жалобу. Возможно, мы попросим переноса этого срока, для этого есть определённые основания. Сейчас готовим объёмную апелляционную жалобу: изучили более 50 релевантных дел CAS, готовим более 1000 листов приложений. Надеемся, что CAS даст всем документам и нашей позиции должную оценку и разберётся, что всё это время происходило на самом деле. Мы изучили всю практику CAS за период с 1998 года по сегодняшний день по делам, связанным со ставками. У регулирующего органа, то есть РФС, должен быть высокий стандарт доказывания, бремя доказывания несёт РФС. Но у РФС вообще нет никаких доказательств, кроме перевода денег. А про перевод мы сами же и сказали — мы этого не скрывали.

Апелляционный комитет, который выносил решение, посчитал, что нарушением статьи 18 является сам факт перевода денег. Не совершение этого с вовлечением или инициативой со стороны Писарского, что якобы он попросил поставить или знал, на что пойдут деньги, нет. В решении указано, что слово «участие» не требует дополнительного толкования — оно должно восприниматься буквально. То есть они видят участие в том, что Писарский перевёл деньги, а Абрамов поставил, хотя Писарский не должен отвечать за него. Абрамов — обычный гражданин и не субъект футбола, который может ставить деньги в легальной конторе. Писарский не финансировал какую-либо незаконную деятельность, в том числе и Абрамова, и Абрамов не просил у него деньги на ставки. Писарский узнал об этом, когда Абрамов уже получил от него деньги и не мог на это повлиять. Апелляционный комитет так и сказал: нарушение Писарского в самом факте перевода, дескать, это и есть участие в ставке. Это абсурд! CAS к этому вопросу подходит иным образом. Участие — непосредственное желание поставить ставку и вовлечённость в этот процесс. Неважно, с умыслом или нет. Он должен был позвонить, попросить, чтобы тот поставил, инициировать этот процесс, быть в него вовлечённым. У РФС другая позиция, что мы и оспариваем в CAS.

Я знаю позицию Митрофанова, который общается с рядом людей, с которыми я общаюсь. Не могу этого утверждать, но, как мне сообщают, он говорит примерно так: «Мы не хотели этого всего, но, так как вы обратились в полицию, прокуратуру и CAS, мы делаем это назло. Мы делаем это потому, что нам не нравится, как ведёт себя Писарский». Не нравится им что? Мы защищаем свои права! Кто это всё инициировал и в угоду кому? Это делал РФС. Мы должны сложить руки и сказать, что не будем защищаться? Видимо, у Митрофанова такая парадигма, что всё, что делает РФС и он, де-юре и де-факто правильно и с этим надо всегда соглашаться. А если ты с этим не соглашаешься, становишься в ряд персон нон-грата. У нас есть свои доводы, которые мы изложим в Комитете по этике. Мы связываем это дело с обжалованием первого дела в CAS. Они таким образом подстраховываются и применяют новые санкции к Писарскому», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.