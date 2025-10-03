Кристиян Бистрович: для меня Россия стала вторым домом

Хорватский полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович, ранее выступавший за ЦСКА, заявил, что Россия стала для него вторым домом.

— Для тебя Россия уже стала вторым домом?

— Да. Я знаю язык, всё знаю. В любом городе без труда ориентируюсь, куда ездить, как и что найти. Жена тоже начала учить русский язык, ездит на занятия. Думаю, через несколько месяцев уже будет говорить лучше меня (смеётся), — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Трансферные права на полузащитника Кристияна Бистровича принадлежали ЦСКА с января 2018 года по июль 2025 года, когда футболист покинул клуб по завершении срока действия контракта. За этот период Бистрович пять раз играл в арендах — в турецком клубе «Касымпаша» (с января по июнь 2021 года), турецком «Фатих Карагюмрюк» (с января по июнь 2022 года), итальянском «Лечче» (с июля 2022 года по январь 2023 года), нидерландской «Фортуне» (с января по июнь 2023 года) и калининградской «Балтике» (с сентября 2023 года по июнь 2024 года).

В сентябре 2025 года Бистрович подписал контракт с тольяттинским «Акроном».