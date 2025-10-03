Бубнов объяснил, почему считает, что «Локомотив» по игре выше «Динамо»

Бывший российский футболист Александр Бубнов объяснил, почему считает, что «Локомотив» по игре выше московского «Динамо». После 10 туров Мир РПЛ железнодорожники располагаются на втором месте в турнирной таблице, бело-голубые — на седьмом.

«Я жду очень интересной игры. Это будет игра, быстрее всего, на встречных курсах. Но если объективно сейчас брать вот то, что я вижу, плюс стал играть Пиняев, сейчас вот Комличенко там тоже на Кубок выходил. Это не дублирующий состав вышел, а это состав, в котором идёт серьёзная конкуренция за место в стартовом составе. Поэтому на сегодняшний день я считаю, по игре «Локомотив» выше. Он более сбалансированный и сыгранный. И он более скоростной. Потому что, когда Пиняева не было, скорости не хватало, а сейчас он добавится», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».