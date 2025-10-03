Скидки
Юрист Писарского заявил, что обратился в прокуратуру по делу об отстранении игрока

Комментарии

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы нападающего Владимира Писарского, рассказал о подключении прокуратуры к делу об отстранении игрока. Футболиста дисквалифицировали на несколько лет по обвинению в ставках на матчи своей команды через третьих лиц.

«Я только что был в прокуратуре. 2 июля мы подавали заявление в полицию в отношении должностных лиц РФС и букмекерской компании. Полиция 4 июля вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не проводя никаких проверок. 5 сентября мы написали жалобу в прокуратуру на постановление полиции, чтобы это постановление отменили и направили дело на новую проверку. Сейчас разговаривал с прокурором, и мне сказали, что постановление полиции будет отменено. Соответственно, в полицию вновь направят документы для проведения более тщательной проверки и, возможно, будет возбуждено уголовное дело. Я этого не исключаю.

Если господин Митрофанов считает, что вправе вести себя как хочет, комментировать как хочет и нарушать права Писарского и других субъектов футбола, и не только их, в частности Абрамова, это всего лишь его желание, не имеющее отношения к закону. Мы будем действовать и бороться до конца в рамках имеющихся у нас по закону прав», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

