Видеообзор матча Лиги Европы «Болонья» — «Фрайбург»
Накануне состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались итальянская «Болонья» и немецкий «Фрайбург». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.
Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
1 : 1
Фрайбург
Фрайбург, Германия
1:0 Орсолини – 29' 1:1 Адаму – 57'
Видеообзор матча:
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Риккардо Орсолини на 29-й минуте. Во втором тайме на 57-й минуте форвард «Фрайбурга» Чуквубуйке Адаму сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.
