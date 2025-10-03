Видеообзор матча Лиги Европы «Болонья» — «Фрайбург»

Накануне состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались итальянская «Болонья» и немецкий «Фрайбург». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Риккардо Орсолини на 29-й минуте. Во втором тайме на 57-й минуте форвард «Фрайбурга» Чуквубуйке Адаму сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.