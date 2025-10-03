«Обалдел, какой сильный игрок». Александр Бубнов — о новичке ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов высказался о новичке ЦСКА 18-летнем нападающем Энрике Кармо. О переходе бразильца армейцы объявили 11 сентября. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2029/2030.

«Я Кармо первый раз увидел, я обалдел, какой сильный игрок. Причём сразу с листа. Бразилец, там Мойзес, все дела, его поддерживают», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В четырёх матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России универсальный нападающий армейцев не забил ни одного гола. Суммарно молодой игрок провёл на поле 157 минут. ЦСКА после 10 туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице.