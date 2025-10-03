Бубнов дал тактические советы «Спартаку» на дерби с ЦСКА

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал тактические советы «Спартаку» перед московским дерби с ЦСКА, которое состоится 5 октября в рамках 11-го тура Мир РПЛ.

«На мой взгляд, вот в этой игре ему [Станковичу] лучше играть в три центральных защитника. ЦСКА в два будет играть, а ему лучше в три играть. Потому что тогда он решит вопросы крайних защитников. Там будет можно зоны закрывать Маркиньосом и Солари. Умяров у него незаменимый — Умяров будет играть. Остаётся Барко, Жедсон и Мартинс. Ему надо играть в одного нападающего, иначе он в середине поля всё проиграет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу»