Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Бубнов дал тактические советы «Спартаку» на дерби с ЦСКА

Бубнов дал тактические советы «Спартаку» на дерби с ЦСКА
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал тактические советы «Спартаку» перед московским дерби с ЦСКА, которое состоится 5 октября в рамках 11-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«На мой взгляд, вот в этой игре ему [Станковичу] лучше играть в три центральных защитника. ЦСКА в два будет играть, а ему лучше в три играть. Потому что тогда он решит вопросы крайних защитников. Там будет можно зоны закрывать Маркиньосом и Солари. Умяров у него незаменимый — Умяров будет играть. Остаётся Барко, Жедсон и Мартинс. Ему надо играть в одного нападающего, иначе он в середине поля всё проиграет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу»

«Обалдел, какой сильный игрок». Александр Бубнов — о новичке ЦСКА
