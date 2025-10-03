Расписание матчей 6-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 3 октября, матчем «Верона» — «Сассуоло» стартует 6-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 3-го тура Серии А (время московское)

Пятница, 3 октября:

21:45. «Верона» – «Сассуоло».

Суббота, 4 октября:

16:00. «Лацио» – «Торино»;

16:00. «Парма» – «Лечче»;

19:00. «Интер» – «Кремонезе»

21:45. «Аталанта» – «Комо»;

Воскресенье, 5 октября:

13:30. «Удинезе» – «Кальяри»;

16:00. «Болонья» – «Пиза»;

16:00. «Фиорентина» – «Рома»;

19:00. «Наполи» – «Дженоа»;

21:45. «Ювентус» – «Милан».

Первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Милан», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Рома» (12), тройку лидеров замыкает «Наполи» (12).