Главная Футбол Новости

Расписание матчей 6-го тура чемпионата Италии по футболу 2025/2026

Расписание матчей 6-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 октября, матчем «Верона» — «Сассуоло» стартует 6-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 3-го тура Серии А (время московское)

Пятница, 3 октября:

21:45. «Верона» – «Сассуоло».

Суббота, 4 октября:

16:00. «Лацио» – «Торино»;
16:00. «Парма» – «Лечче»;
19:00. «Интер» – «Кремонезе»
21:45. «Аталанта» – «Комо»;

Воскресенье, 5 октября:

13:30. «Удинезе» – «Кальяри»;
16:00. «Болонья» – «Пиза»;
16:00. «Фиорентина» – «Рома»;
19:00. «Наполи» – «Дженоа»;
21:45. «Ювентус» – «Милан».

Первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Милан», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Рома» (12), тройку лидеров замыкает «Наполи» (12).

Календарь матчей Серии А
Турнирная таблица Серии А
